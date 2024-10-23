Колосков: «Я не то что за пиво — я вообще за водку на стадионах!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво — я вообще за водку на стадионах!». Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался за возвращения пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Дарик Агаларов