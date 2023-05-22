Колосков заявил, что Роше нужно было быть более выдержанным в матче со «Спартаком»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2)

«Нужно быть более выдержанным, все-таки он — спортсмен. Как бы обидно не было, но демонстрация такого же жеста, еще и дважды, не могло остаться без внимания судейской коллегии. Сейчас можно рассуждать, что он просто показывал то, что ему самому продемонстрировали. Но теперь это никому уже не нужно, на мой взгляд. Игрок показал такой же жест, что и Соболев. Но если Александр продемонстрировал это конкретно Роше, то второй непонятно. Но фактом остается, что все это было», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.