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Колосков: «Времена непростые, но российский футбол не умер, а живет и развивается дальше»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о российском футболе в условиях изоляции.

«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров — Кубок России тому подтверждение. Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды — это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-rossijskij-futbol-ne-umer-a-zhivet-i-razvivaetsya-dal-she/
Футбол
Вячеслав Колосков
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