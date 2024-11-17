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Сегодня, 17:58

Колосков заявил, что только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» не участвует в борьбе за титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Шансы «Спартака» на титул? Их игра далека от того, чтобы считаться хотя бы претендентом на титул. И уже потеряно слишком много очков. Только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку. Нужно реально смотреть на вещи», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 15 туров «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Краснодар», набравший 37 баллов. Вторым идет «Зенит» (36), третьим — «Локомотив» (34).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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1
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0
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Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
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Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
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Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
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-
-
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-
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-
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-
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Ростов
Пари Нижний Новгород
-
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Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
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Краснодар
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Оренбург
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-
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Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

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 		13 8

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Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

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