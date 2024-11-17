Колосков заявил, что только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» не участвует в борьбе за титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Шансы «Спартака» на титул? Их игра далека от того, чтобы считаться хотя бы претендентом на титул. И уже потеряно слишком много очков. Только чудо поможет «Спартаку» включиться в чемпионскую гонку. Нужно реально смотреть на вещи», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 15 туров «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Краснодар», набравший 37 баллов. Вторым идет «Зенит» (36), третьим — «Локомотив» (34).