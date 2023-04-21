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Сегодня, 18:54

Колосков заявил, что уровень РПЛ поднялся

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне РПЛ.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном. Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата. Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», — приводит слова Колоскова Sport24.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» — на втором месте (46 очков). Замыкает тройку «Спартак» (45 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-koloskov-ne-verte-tomu-kto-govorit-chto-uroven-rpl-upal-on-naoborot-podnyalsya
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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