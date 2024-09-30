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30 сентября, 22:48

Колосков заявил, что Виллиан Жозе приехал в РПЛ как на курорт

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансфере Виллиана Жозе в «Спартак».

32-летний форвард перешел в московский клуб из «Бетиса» минувшим летом.

«По тем минутам, которые Виллиан Жозе провел на поле, трудно хоть как-то оценить его игру. Пока вообще непонятно, чем он заслужил приглашение в «Спартак». Приехал в РПЛ как будто на курорт», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

За «Спартак» бразильский нападающий провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков

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