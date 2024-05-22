Колосков заявил, что выступает за переход Сафонова в «ПСЖ»

22 мая, 23:29
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонов должен сам решать — переходить ли ему в «ПСЖ» или нет. У Матвея есть опыт, талант. Если он не боится конкуренции, надо ехать. Может такое произойти, что Доннарумма получит травму и Сафонов станет первым номером. Я за то, чтобы Сафонов перешел в «ПСЖ». Для нашего футбола — это потеря, но для дальнейшего прогресса Матвею нужно переходить в новый клуб», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.