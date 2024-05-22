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22 мая, 23:29

Колосков заявил, что выступает за переход Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов должен сам решать — переходить ли ему в «ПСЖ» или нет. У Матвея есть опыт, талант. Если он не боится конкуренции, надо ехать. Может такое произойти, что Доннарумма получит травму и Сафонов станет первым номером. Я за то, чтобы Сафонов перешел в «ПСЖ». Для нашего футбола — это потеря, но для дальнейшего прогресса Матвею нужно переходить в новый клуб», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-ya-za-perehod-safonova-v-pszh/
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Вячеслав Колосков
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