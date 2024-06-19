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Сегодня, 04:55

Колосков: «Для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Для Смолова это удачный переход. Не знаю, как он будет играть в «Краснодаре», но в «Динамо» Смолов выходил уже на замену и не был основным игроком. Бело-голубых Федор не усилил. Не знаю, завершит ли Смолов карьеру в «Краснодаре». Может, он еще пять лет будет играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?

18 июня «Краснодар» объявил о переходе 34-летнего россиянина. Контракт с игроом рассчитан на один год.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-dlya-smolova-transfer-v-krasnodar-udachny-j-perehod/
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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