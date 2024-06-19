Колосков: «Для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Для Смолова это удачный переход. Не знаю, как он будет играть в «Краснодаре», но в «Динамо» Смолов выходил уже на замену и не был основным игроком. Бело-голубых Федор не усилил. Не знаю, завершит ли Смолов карьеру в «Краснодаре». Может, он еще пять лет будет играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

18 июня «Краснодар» объявил о переходе 34-летнего россиянина. Контракт с игроом рассчитан на один год.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.