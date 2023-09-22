Mash: колумбийский футболист попытался провезти в Россию колье с бриллиантами за 2,5 миллиона рублей

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Футболист колумбийского любительского клуба «Интернасионал» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо попытался провезти в Россию золотое колье с бриллиантами на сумму 2,5 миллиона рублей, сообщает Mash.
22-летний колумбиец попался в аэропорту Внуково в Санкт-Петербурге. Альфредо объяснил, что колье предназначается его другу футболисту, но не стал уточнять его имя.
По данным источника, экспертиза показала, что такие бриллианты являются стратегически важными и перевозить их запрещено. Колумбийцу грозит до 7 лет тюрьмы.
В РПЛ играют четыре колумбийца: Вильмар Барриос, Маттео Кассьерра («Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо») и Джон Кордоба («Краснодар»).