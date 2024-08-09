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9 августа, 23:54

Колыванов: «Быстрые игроки «Динамо» могут на контратаке что-то сотворить у ворот «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 4-м туре РПЛ.

«С «Зенитом» сейчас нереально сложно бороться. А чтобы не проиграть — нужно не пропускать. Думаю, это два достойных друг друга соперника, два лидера чемпионата. Динамовцам, конечно, в Петербурге было бы логично сыграть в более закрытый футбол, потому что у команды есть быстрые нападающие и полузащитники, они могут на контратаке что-то сотворить», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Динамо» с таким же количеством баллов занимает второе место, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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