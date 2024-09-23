Колыванов о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Тюкавин — молодчина, в концовке матча разобрался как положено»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от дерби между бело-голубыми и «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (2:2).

«Тюкавин — молодчина, в концовке матча разобрался как положено. В целом по матчу первый тайм получился у обеих команд, а вот после перерыва «Динамо» играло практически без моментов. Плюс это нелепое удаление, которое, я полагаю, могло повлиять на результат матча. Кто знает, если бы не этот эпизод, «Спартак» бы потянул до победы? При этом у динамовцев остаются проблемы недоработки в обороне: в первом голе очевидно Карраскаль не добежал, например. В целом, я думаю, итоговая ничья закономерна», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 17 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 баллами идет на строчку ниже.