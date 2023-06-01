Колыванов: «Акинфеев — красавчик. В свои 37 лет отыграл сезон шикарно»

Футбольный эксперт Игорь Колыванов выделил лучшего игрока текущего сезона РПЛ.

«Я бы выделил Акинфеева. Он вообще красавчик. В свои 37 лет Игорь отыграл сезон шикарно. Столько раз спасал свою команду. Он просто человечище. Акинфеев не самый габаритный голкипер, но всегда играет с душой, поддерживает ребят, подсказывает им. Игорь все время в строю», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.