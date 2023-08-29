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Сегодня, 18:40

Колыванов назвал игру «Спартака» вальяжной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Команды похожи друг на друга. Обе команды играют в атакующий футбол. Хочется увидеть яркую игру сегодня. Честно, даже не знаю, чего ожидать — провалы бывают и у одних, и у других. «Спартак» с начала этого сезона очень много пропускает, это уже стало какой-то закономерностью. Пропускают много, причем не от самых сильных соперников. Стоит вспомнить, как они пропустили четыре от «Нижнего». Пока не наладят игру в обороне, могут не рассчитывать на стабильные положительные результаты. Очень вальяжная игра, я даже такого во втором дивизионе не наблюдал. Они стараются играть по бразильской системе, но пока не получается. Это дерби с отличными традициями. Настрой на такие матчи всегда запредельный. Так что матч будет бойцовским. «Динамо» тоже ведь нестабильно. Когда играют от обороны — получается, когда атакуют — нет. Но при этом команда любит играть в атаку. Они играют в прессинг, как я уже сказал, команды похожи друг на друга. Победа нужна и одним, и вторым. «Спартак» в небольшой яме, три неудачных игры. Хоть с «Ахматом» была ничья, там «Ахмат» смотрелся очень прилично на фоне «Спартака», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005303543_kolyivanov_ochen_valyajnaya_igra_u_spartaka_ya_takogo_daje_vo_vtorom_divizione_ne_nablyudal
Игорь Колыванов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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