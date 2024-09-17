Колыванов не считает победу над «Ахматом» заслугой «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

«Динамо» меня постоянно огорчает. Победили, но в обороне просто проходной двор — так нельзя! При счете 2:2 «Ахмат» был даже ближе к победе, если бы Макаров не исполнил. В атаке вроде неплохо смотрятся, но обороняться надо всей командой — а у них кто в лес, кто по дрова. Сколько проходов было в игре с «Ахматом», особенно с правой стороны! Но грозненцы просто не доработали, не бежали на прострелы.

Критика Лички? Он все правильно говорит. Чтобы бороться за золото, нужна мобилизованность всей команды, а не отдельных футболистов. А они явно не дорабатывают — тот же Карраскаль. Так что в актив «Динамо» эту победу я занести не могу — просто повезло забить на последних минутах» , — цитирует Колыванова «РБ Спорт».