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Сегодня, 20:09

Колыванов не видит фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

«У «Зенита» непростой график. Но вот ЦСКА к «Балтике» поехал и 1:3 проиграл. И то, там гол-фантом записали на счет ЦСКА. Здесь сложно сказать. Последние матчи что внизу турнирной таблицы, что наверху — борьба сумасшедшая. Говорить, что есть какие-то фавориты, я бы не стал. Вроде три тура назад считалось, что «Зенит» обыграет «Рубин», и все на этом закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, и сейчас все вернулись на свои места», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

«Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, опережая «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. «Динамо» (47) занимает третье место.

Источник: «Газета.Ru»
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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