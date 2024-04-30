Колыванов не видит фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

«У «Зенита» непростой график. Но вот ЦСКА к «Балтике» поехал и 1:3 проиграл. И то, там гол-фантом записали на счет ЦСКА. Здесь сложно сказать. Последние матчи что внизу турнирной таблицы, что наверху — борьба сумасшедшая. Говорить, что есть какие-то фавориты, я бы не стал. Вроде три тура назад считалось, что «Зенит» обыграет «Рубин», и все на этом закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, и сейчас все вернулись на свои места», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

«Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, опережая «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. «Динамо» (47) занимает третье место.