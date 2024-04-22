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Сегодня, 18:47

Колыванов оценил будущее Сергеева в «Зените»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о перспективах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

После матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) футболист отказался общаться с журналистами.

— В последнее время Иван проявлял несвойственную ему излишнюю эмоциональность. Наблюдали ли вы что-то подобное в период работы с Сергеевым?

— Когда я с ним работал, он был совсем молоденький. Мы с ним начинали в «Торпедо», там была эпопея его авторских голов. Время прошло, человек поменялся. Может быть, недоволен. Это нормально, что футболист с амбициями недоволен тем, что сидит все время в запасе. Я понимаю там одну-две игры. Но он уже второй год сидит в запасе. В такой ситуации невозможно все время находиться в хорошей физической форме. Теряется ритм игры, пропадает уверенность. В больших клубах, когда есть задача, так бывает, — цитирует Колыванова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев участвовал в 32 матчах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает летом 2025 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kolyvanov-pust-zenit-ishchet-drugogo-chtoby-vykhodil-na-zamenu-vmesto-sergeeva
Иван Сергеев
Игорь Колыванов
ФК Зенит
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