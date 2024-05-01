Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:47

Колыванов о Тюкавине: «Он может создать гол из ничего, я его фанат»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин грамотно выбирает позицию на футбольном поле, предугадывает направление мяча. Он резкий, быстрый. И самое главное — Костя понимает, в какие зоны надо открываться, знает, где окажется мяч. Я фанат Тюкавина. Мне он импонирует как нападающий. Константин может за долю секунды принять решение и создать гол из ничего», — цитирует Колыванова «РБ Спорт«.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
0
Читайте также
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Камоцци считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Орлов назвал Галактионова прогрессивным тренером