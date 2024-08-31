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Сегодня, 10:12

Колыванов: «Семак точно даст Соболеву шанс в «Зените»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал перспективы форварда Александра Соболева в «Зените».

«Соболев наконец в «Зените», с чем мы все его и поздравляем! Соболев все же фигура значимая — был игроком сборной, основным нападающим в «Спартаке». Я за него рад — это прежде всего. Что он нашел себе команду. Точнее, не нашел, а выбрал, наверное, потому что его многие клубы хотели видеть в своем составе. Шансы отвоевать место в основном составе «Зенита», конечно, не сказать, что сверхбольшие, но Семак даст ему шанс однозначно. Потому что не может быть такого, что футболиста покупают, а шансов не дают. Тем более, как я слышал, именно Семак настаивал на его приобретении», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Александр Соболев в&nbsp;игре за &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне после конфликта со Слишковичем

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Игорь Колыванов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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