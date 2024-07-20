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Сегодня, 16:30

Колыванов: «Тюкавин способен забить больше, чем в прошлом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Пока у Тюкавина каждый следующий год получался лучше предыдущего. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Думаю, Тюкавин способен забить больше, чем в прошлом сезоне. Он здорово прогрессирует», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ. Он забил 15 голов и 10 результативных передач в 30 матчах.

В первом турнире чемпионата России-2024/25 «Динамо» сыграет против «Факела» 20 июля на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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