Колыванов: «По итогам сезона ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

«С прошлого года ничего не изменилось — очки теряются, присутствует нестабильность. Но команда играющая и симпатичная. Я не вижу каких-то конкретных изменений при Николиче. Состав у них стал даже посильнее, чем в прошлом. Отдали Чалова, но есть Мусаев, есть Гуарирапа, но не забивают они столько как Угальде, Кордоба, Батраков. Шестое место — это провал для ЦСКА? Для клуба это не самое лучшее. По составу они могли бороться за тройку, но свои моменты упустили. По итогам сезона ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку», — цитирует Колыванова Legalbet.ru

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ ЦСКА с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 8 декабря, армейцы в гостях встретятся с «Факелом. Матч стартует в 16:30 по московскому времени.