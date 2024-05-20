Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке чемпионата России

Футбольный эксперт Игорь Колыванов рассказал, является ли «Динамо» главным претендентом чемпионата России.

— Для вас «Динамо» — явный фаворит золотой гонки?

— Нет. Последняя игра пройдет в Краснодаре. Там соберется полный стадион. Атмосфера будет сумасшедшая. Болельщики погонят свою команду вперед, поэтому «бело-голубым» предстоит непростой матч. Все три клуба претендуют на чемпионство. «Зенит» играет дома с «Ростовом» и, скорее всего, возьмет три очка. А «Динамо» предстоят побороться. Пусть его и устраивает ничья, но играть, думая, что они заработают это очко, тоже непросто. Им надо сыграть так, как с «Зенитом», когда они победили 1:0, внимательно сыграв в обороне и не дав создать сопернику ни одного стопроцентного момента. Все зависит от психологии. Для меня это будет непредсказуемый матч, — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.