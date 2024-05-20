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Сегодня, 19:21

Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке чемпионата России

Виктория Кравченко
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Футбольный эксперт Игорь Колыванов рассказал, является ли «Динамо» главным претендентом чемпионата России.

— Для вас «Динамо» — явный фаворит золотой гонки?

— Нет. Последняя игра пройдет в Краснодаре. Там соберется полный стадион. Атмосфера будет сумасшедшая. Болельщики погонят свою команду вперед, поэтому «бело-голубым» предстоит непростой матч. Все три клуба претендуют на чемпионство. «Зенит» играет дома с «Ростовом» и, скорее всего, возьмет три очка. А «Динамо» предстоят побороться. Пусть его и устраивает ничья, но играть, думая, что они заработают это очко, тоже непросто. Им надо сыграть так, как с «Зенитом», когда они победили 1:0, внимательно сыграв в обороне и не дав создать сопернику ни одного стопроцентного момента. Все зависит от психологии. Для меня это будет непредсказуемый матч, — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640349_kolyivanov_obyyasnil_pochemu_ne_schitaet_dinamo_yavnyim_favoritom_zolotoy_gonki
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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