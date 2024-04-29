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Сегодня, 22:30

Колыванов о победе «Динамо»: «Зенит» был вялый, не похож сам на себя»

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил победу бело-голубых над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Динамо» после неудачных матчей было некуда уже отступать, надо было набирать очки. И они мощно мобилизовалась, наверное, что-то тренер сумел до них донести, найти какие-то слова. Все же по составу «Динамо» уступает только «Зениту», а с другими соперниками обязаны играть хорошо и набирать очки. А вот «Зенит» был какой-то вялый, не похож сам на себя. Без агрессии, без моментов. Глаза не горят. Им все время кажется, что они всех на одной ноге обыграют. А под них уже все подстраиваются», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке. Отставание команды Марцела Лички от петербуржцев составляет 3 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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