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Сегодня, 10:33

Колыванов поделился мнением о предстоящем матче ЦСКА — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 16-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА.

«По матчу ЦСКА и «Динамо» даже думать ничего не надо — у команд по 25 очков! Будет колоссальная борьба, команды похожи по стилю — они играющие, им нравится создавать моменты, много молодежи. Жду настоящего мужского футбола. Сложно сказать, кто будет доминировать в матче, но у «Динамо» обычно возникают проблемы во втором тайме, когда они могут бросить играть и пропустить гол. Все будет зависеть от внимательности, кто будет строже играть и допустит меньше ошибок. В таких матчах все может решить один эпизод, а может быть и счет 2:2», — приводит слова Колыванова Legalbet.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/16309701/
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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