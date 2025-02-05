Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Я думаю, что по ходу сезона и в чемпионате, и в кубковых матчах команды столько раз встречаются, изучают друг друга, так что все соперников досконально знают. К тому же, сейчас без проблем найти запись любой игры, игровых моментов, стандартов. Плюс есть те люди, которые для главного тренера все по полочкам раскладывают и расписывают. Хотя зачастую так бывает, что ты все по полочкам разложил, все о сопернике знаешь, а тебя выносят. Поэтому основная задача на этом турнире — подвести команду на эти три месяца, там всего 12 игр — к ним надо подойти заряженными и без травм.

— Тем не менее, главные тренеры команд ходят на этом турнире на матчи конкурентов...

— Ну, тренеры же тоже живые люди, с утра до вечера сидеть в гостинице и думать о каждом футболисте — с ума сойдешь. Они с удовольствием приезжают посмотреть интересные матчи, пообщаться, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля в Абу-Даби проходит Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире участвуют «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
РПЛ
Читайте также
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Велогонщикам запретили дышать угарным газом
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Стрепетов: «Гол Дугласа Сантоса — это пособие для нападающих «Зенита»
Миралем Пьянич: «У меня потрясающая жизнь в Москве, это один из лучших городов мира»
Орлов: «Глушенков набирает хорошую форму, конструктор атак «Зенита»
Юран об уровне РПЛ: «А у нас сейчас разве слабые легионеры?»
Колыванов поделился впечатлениями от матча «Динамо"-"Краснодар» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ
Орлов — о Луисе Энрике: «Понравился, игрок стартового состава. Крепко стоит на ногах»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя