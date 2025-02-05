Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Я думаю, что по ходу сезона и в чемпионате, и в кубковых матчах команды столько раз встречаются, изучают друг друга, так что все соперников досконально знают. К тому же, сейчас без проблем найти запись любой игры, игровых моментов, стандартов. Плюс есть те люди, которые для главного тренера все по полочкам раскладывают и расписывают. Хотя зачастую так бывает, что ты все по полочкам разложил, все о сопернике знаешь, а тебя выносят. Поэтому основная задача на этом турнире — подвести команду на эти три месяца, там всего 12 игр — к ним надо подойти заряженными и без травм.

— Тем не менее, главные тренеры команд ходят на этом турнире на матчи конкурентов...

— Ну, тренеры же тоже живые люди, с утра до вечера сидеть в гостинице и думать о каждом футболисте — с ума сойдешь. Они с удовольствием приезжают посмотреть интересные матчи, пообщаться, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля в Абу-Даби проходит Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире участвуют «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».