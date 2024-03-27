Экс-футболист Колыванов: «Чтобы находиться рядом с «Зенитом», «Краснодару» нужна победа над «Локомотивом»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал, чего ждет от матча «Локомотив» — «Краснодар» в 22-м туре РПЛ.

«Краснодар» стартанул неважно. Чтобы находиться рядом с «Зенитом», им нужна победа над «Локомотивом». Но у железнодорожников интересная, быстрая команда. Я бы даже сказал, что они в этом похожи. Ожидание интересного, фееричного матча, чтобы было много голов. Эти команды любят играть в футбол: мяч на земле, короткий и средний пас, высокий прессинг», — цитирует Колыванова Legalbet.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 31 марта в Москве на «РЖД Арене».

На данный момент «быки» с 39 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на пятой позиции (32). Лидером является «Зенит», у которого 40 баллов.