Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Колыванов: «Не верю в Соболева. Он тяжелый, ему нужно постоянно играть»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от центрального матча 8-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА (1:0).

— Армейцы в матче с «Зенитом», на мой взгляд были даже поинтереснее. Просто петербуржцы ярко стартанули в сезоне, и все ждут, что они так и будут продолжать. Но на них все настраиваются, их все хотят обыграть. А может, и физически чуть подсели. Видно, что уже не такие резвые и быстрые. Но такие спады бывают.

Без Глушенкова, конечно, игра через середину у «Зенита» не такая яркая. Раньше они как-то комбинировали, были обыгрыши — так что не хватает его заметно. Что касается Соболева, то я вообще не верю в него. Он тяжелый. И таким игрокам, как он, надо постоянно играть, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Соболев в дебютном матче с ЦСКА появился на поле в стартовом составе «Зенита», не отметился результативными действиями и в середине второго тайма был заменен на Александра Ерохина.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Игорь Колыванов
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Экс-адвокату Пашаеву грозит до 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
В Красноярске девять человек подозревают в смерти людей из-за оказания медуслуг
ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
Сегодня
Вчера
Неделя