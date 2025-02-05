Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Колыванов поделился впечатлениями от матча «Динамо"-"Краснодар» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от стартового матча бело-голубых в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— На мой взгляд, этот матч очень информативный, и к таким играм нужно относиться серьезно. Понятное дело, что он в любом случае товарищеский, но в то же время — с огромным накалом борьбы. Турнир хороший, супер-соперники из первой шестерки, интересно посмотреть, кто в каком состоянии находится.

— И как оцениваете состояние «Динамо»?

— Они девять человек поменяли после перерыва, да и с начала игры тоже играл не основной состав, молодежь появилась, не все на своих позициях. Так что Личка пока смотрит за всеми. Но как у «Динамо» в обороне было, так и осталось... Гол идиотский пропустили, Бальбуена развернули как ребенка. Хотя были хорошие моменты, особенно после удаления Тормены. И я, кстати, не понимаю, зачем в такой хорошей игре так грубо играть — слава богу, что все закончилось без тяжелой кости, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 61-й минуте забил Джон Кордоба.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Читайте также
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
5 февраля Криштиану Роналду отмечает 40-летний юбилей
Велогонщикам запретили дышать угарным газом
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Стрепетов: «Гол Дугласа Сантоса — это пособие для нападающих «Зенита»
Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ
Миралем Пьянич: «У меня потрясающая жизнь в Москве, это один из лучших городов мира»
Орлов: «Глушенков набирает хорошую форму, конструктор атак «Зенита»
Юран об уровне РПЛ: «А у нас сейчас разве слабые легионеры?»
Орлов — о Луисе Энрике: «Понравился, игрок стартового состава. Крепко стоит на ногах»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя