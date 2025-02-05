Колыванов поделился впечатлениями от матча «Динамо"-"Краснодар» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от стартового матча бело-голубых в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— На мой взгляд, этот матч очень информативный, и к таким играм нужно относиться серьезно. Понятное дело, что он в любом случае товарищеский, но в то же время — с огромным накалом борьбы. Турнир хороший, супер-соперники из первой шестерки, интересно посмотреть, кто в каком состоянии находится.

— И как оцениваете состояние «Динамо»?

— Они девять человек поменяли после перерыва, да и с начала игры тоже играл не основной состав, молодежь появилась, не все на своих позициях. Так что Личка пока смотрит за всеми. Но как у «Динамо» в обороне было, так и осталось... Гол идиотский пропустили, Бальбуена развернули как ребенка. Хотя были хорошие моменты, особенно после удаления Тормены. И я, кстати, не понимаю, зачем в такой хорошей игре так грубо играть — слава богу, что все закончилось без тяжелой кости, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 61-й минуте забил Джон Кордоба.