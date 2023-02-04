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Сегодня, 14:19

Колыванов предположил, что с плей-офф РПЛ станет более интересным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал слова хоккеиста Максима Сушинского о том, что в чемпионате России по футболу нет плей-офф.

«Вполне возможно, если у нас сделают плей-офф, станет более интересно играть финальную часть. Но как это все будет выглядеть? Непонятно. В хоккее могут проводиться по 80 матчей за сезон. У нас тяжело играть на второй, как они играют, а иногда и на следующий день, все-таки график другой. Усталость накапливается быстрее, чем у них. И под конец уже будет тяжело. Провести целый регулярный чемпионат, а потом ещё играть плей-офф, наверное, даже нереально. Или играть в один круг, но это тоже не дело. В хоккее все немного другое», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, на втором месте «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-o-plei-off-v-rpl-vozmozhno-stanet-bolee-interesno-no-kak-eto-budet-vyglyadet-225186/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
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