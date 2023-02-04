Колыванов предположил, что с плей-офф РПЛ станет более интересным

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал слова хоккеиста Максима Сушинского о том, что в чемпионате России по футболу нет плей-офф.

«Вполне возможно, если у нас сделают плей-офф, станет более интересно играть финальную часть. Но как это все будет выглядеть? Непонятно. В хоккее могут проводиться по 80 матчей за сезон. У нас тяжело играть на второй, как они играют, а иногда и на следующий день, все-таки график другой. Усталость накапливается быстрее, чем у них. И под конец уже будет тяжело. Провести целый регулярный чемпионат, а потом ещё играть плей-офф, наверное, даже нереально. Или играть в один круг, но это тоже не дело. В хоккее все немного другое», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, на втором месте «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).