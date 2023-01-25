Колыванов предположил, кого из российских футболистов могли бы пригласить клубы серии А

Бывший нападающий «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов предположил, кого из российских футболистов могли бы пригласить клубы серии А.

— Сейчас об этом сложно даже рассуждать, ведь вы же видите, что происходит в мире, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова. — Совершить такую сделку в нынешних реалиях будет довольно сложно.

— Недавно Кафанов сказал, что Сафонов готов играть в клубах топ-5 лиг.

— Вратарю будет немного тяжелее, ему придется хорошо владеть иностранным языком, чтобы командовать защитниками, но ничего, Матвей мог бы его выучить, это не проблема, но как можно об этом говорить, когда нет предложения? Так что о таких трансферах рассуждать сейчас не самое лучшее время.

Сейчас в Италии выступают полузащитники Алексей Миранчук («Торино») и Денис Черышев («Венеция»).

23-летний Сафонов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз сыграл на ноль.