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Сегодня, 13:08

Колыванов прокомментировал интерес «Зенита» к Скопинцеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал интерес «Зенита» к левому защитнику бело-голубых Дмитрию Скопинцеву.

«Во-первых, Круговой ничем не хуже Скопинцева, может быть, Дмитрий немного креативнее, может обвести, под себя убрать. А в физическом плане — закрыть фланг, быстро выйти из обороны, убежать, в этом Круговой — один из лучших защитников в лиге. Просто у него как-то перестало срастаться, когда он пенальти решающий «Алании» в Кубке не забил... А что касается Скопинцева, то он хорошо вписался в нынешний состав «Динамо», у него там все получается. Но вы же знаете, что в футболе у нас сейчас очень многое решают денежные вопросы. Если «Зенит» очень захочет, ни одна команда не устоит перед их выбором и ни один игрок», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро.

В этом сезоне 26-летний Скопинцев провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-ob-interese-zenita-k-skopintsevu-esli-v-peterburge-zahotyat-nikto-ne-ustoit-pered-ih-vy-borom/
Игорь Колыванов
Футбол
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ФК Зенит
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