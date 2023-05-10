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Сегодня, 20:23

Колыванов: «Савичев — большой профессионал. Он всю свою жизнь посвятил «Торпедо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об отстранении ассистента главного тренера черно-белых Николая Савичева от основной команды.

«Николай Николаевич Савичев — большой профессионал. Он всю свою жизнь посвятил футбольному клубу «Торпедо». И я не могу представить себе причину, по которой такого золотого человека взяли и убрали из команды. Я его хорошо знаю, мы вместе работали в клубе. Он профессиональный тренер и хороший друг. Мне очень жаль, что так произошло. Наверное, это какие-то внутренние разборки», — цитирует Колыванова RT.

10 мая стало известно о том, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА. На данный момент автозаводцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1146842-kolyvanov-savichev-torpedo
Игорь Колыванов
Николай Савичев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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