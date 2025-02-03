Колыванов раскритиковал легионеров РПЛ за отношение к работе

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов оценил необходимость ужесточения лимита на легионеров в РПЛ после невозвращения части иностранных игроков в расположение российских клубов.

«Надо ли ужесточать лимит на легионеров после бунта Бителло и других южноамериканцев? Нужна здоровая конкуренция, чтобы все профессионально относились к футболу. Заработал копейку, значит, надо заработать две. А не так, что подписал контракт на четыре года и бросил играть. Когда два года назад подписывали Бителло и остальных легионеров, они же не говорили, что через несколько лет покинут Россию. Что уедут и не вернутся. Это взрослые люди с хорошим контрактом, за них платят приличные деньги. Если хотят разорвать соглашение, то пусть платят неустойку», — цитирует Колыванова Legalbet.ru.

На зимние сборы в расположение команд не вернулись Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). Только полузащитник «Динамо» присоединился к команде на сборах. Хавбек «Динамо» Бителло также не собирался возвращаться в Россию, однако позже присоединился к бело-голубым на сборах.