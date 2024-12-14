Колыванов считает, что Батраков и Глушенков могут заиграть в Европе

Бывший нападающий «Динамо», «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов предположил, кто из российских футболистов может заиграть в Европе.

«Кто из россиян может заиграть в Европе, помимо Тюкавина? Да кто хочешь. Например, Батраков и Глушенков. У нас полно футболистов. В каждой команде первой восьмерки есть российские игроки, которые могут заиграть в европейских чемпионатах», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

19-летний Алексей Батраков провел 23 матча в нынешнем сезоне за «Локомотив», забив 11 голов и отдав 8 результативных передач. На счету 25-летнего Максима Глушенкова 14 игр за «Зенит», в которых он отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.