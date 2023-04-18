Колыванов: «Чемпионский вопрос закрыт на 90 процентов. Трудно поверить, что кто-то догонит «Зенит»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Ростов» будет стараться выиграть оставшиеся матчи, пока остаются шансы. «Зенит», имея в своем составе множество прекрасных футболистов, в нужный момент всегда прибавляет. Чемпионский вопрос закрыт на 90 процентов. Я не думаю, что петербуржцы упустят свое преимущество, если только не произойдет чудо — и они не растеряют отрыв. Изначально «Зенит» был главным претендентом на чемпионство. Команда Семака была и остается фаворитом в нашем чемпионате — трудно поверить, что их кто-то догонит», — приводит «Чемпионат» слова Колыванова.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков). «Спартак» идет третьим (45 очков).