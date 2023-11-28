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Сегодня, 19:14

Колыванов считает, что «Динамо» и «Краснодар» будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы красно-белых составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за победу в РПЛ.

«Динамо» — очень хорошая команда, поэтому не сюрприз, что они вышли на третье место в РПЛ. Понятно, что им нужно было усилиться в начале чемпионата. Но, в любом случае, команда цельная во всех отношениях, и молодежь подрастает у них. Многие считают, что «Динамо» может заменить «Краснодар» в чемпионской гонке с «Зенитом». Думаю, что обе команды будут конкурировать с петербуржцами. С «Зенитом» тяжело бороться всегда. Хоть они не очень удачно начали сезон, но сейчас ход набрали. Пока есть возможность и «Краснодар», и «Динамо» будут цепляться и стараться сделать так, чтобы «Зениту» не было легко», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

После 16 туров «Зенит» с 33 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. «Динамо» располагается на третьей позиции (28).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-dalshe-dinamo-i-krasnodar-budut-borotsya-s-zenitom-za-chempionstvo-310030/
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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