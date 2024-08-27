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Сегодня, 03:27

Колыванов: «Динамо» способно играть лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением от поражения московской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

— Все-таки не хватает какого-то победного духа у «Динамо» — когда нужно выигрывать, они играют совсем невнятно, — приводит слова Колыванов «РБ Спорт». — С чем это связано — не знаю. Может быть, просто Марцел Личка — не победитель. Игра с «Краснодаром», конечно, не понравилась, средненько, такое ощущение, что забивать динамовцы разучились. А когда не забиваешь — рано или поздно пропустишь. Плюс не было Нгамале, который в прошлом году в концовке сезона «тащил» «Динамо» — и его отсутствие сказалось, конечно. Я вообще думаю, забил бы он тот пенальти «Зениту», все было бы по-другому, возможно, и травму бы не получил.

— Если сравнить игру «Зенита» с игрой «Динамо» в последних двух турах, чья вам больше нравится?

— Игра «Динамо» мне вообще не нравится, с «Крыльями» в прошлом туре было просто безобразно, еле выиграли 1:0. А такие матчи, как с «Краснодаром», надо на зубах вырывать. Непонятно, за счет чего они хотят выигрывать, где-то кто-то не дорабатывает. На мой взгляд, они могут играть гораздо лучше.

«Динамо» после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 3 очка.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
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