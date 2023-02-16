Колыванов считает, что «Динамо» может побороться за третье место в РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов предположил, почему руководство бело-голубых не совершило ни одного трансфера в это трансферное окно.

«Сложно сказать, почему не произошло ни одного трансфера. Понятное дело, чтобы бороться за высокие призовые места — нужны хорошие футболисты, которые обеспечили бы результат команде. У тренерского штаба, руководства, селекционного отдела есть свое мнение. Они, наверное, считают, что у них команда достойно укомплектована и может без больших покупок продолжать играть и бороться за самые высокие места в чемпионате. Но любой тренер от хорошего игрока никогда не откажется -дураку понятно. Понятное дело, что «Спартак» в этом году выглядит очень прилично. «Зенит» — однозначный лидер, вероятно, что опять им и останется. За третье место «Динамо» точно сможет побороться. Команда ничем не хуже, чем у «Ростова», ЦСКА или «Краснодара». Все приблизительно на одном уровне, достойно проводят сезон. Кто будет лучше готов и лучше будет выглядеть физически в эти три месяца, тот и окажется впереди. Но думаю, что основная борьба будет именно между этими командами. Надеюсь, что в этом году у «Динамо» получится провести концовку лучше, чем в прошлом», — приводит слова Колыванова Betonmobile.ru.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).