Колыванов: «Карпин заслужил звание лучшего тренера месяца в РПЛ»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал список претендентов на звание лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.

«Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу. Игроки воплощают его идеи в жизнь, показывая хороший атакующий футбол. Они не боятся играть в открытый футбол и с более статусными соперниками», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

Специалист поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Что касается Семака, то у него все же в команде есть футболисты классом повыше, чем в «Ростове», это очевидно, так что раз эти специалисты набрали по 9 очков в сентябре, то я бы отдал приз Карпину», — резюмировал он.

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера месяца. В него также вошли Александр Сторожук («Краснодар») — 6 очков, Михаил Галактионов («Нижний Новгород») — 6 очков, Дмитрий Пятибратов («Факел») — 4 очка.