Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 16:59

Колыванов: «Карпин заслужил звание лучшего тренера месяца в РПЛ»

Мария Гусева

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал список претендентов на звание лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.

«Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу. Игроки воплощают его идеи в жизнь, показывая хороший атакующий футбол. Они не боятся играть в открытый футбол и с более статусными соперниками», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

Специалист поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Что касается Семака, то у него все же в команде есть футболисты классом повыше, чем в «Ростове», это очевидно, так что раз эти специалисты набрали по 9 очков в сентябре, то я бы отдал приз Карпину», — резюмировал он.

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера месяца. В него также вошли Александр Сторожук («Краснодар») — 6 очков, Михаил Галактионов («Нижний Новгород») — 6 очков, Дмитрий Пятибратов («Факел») — 4 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-karpin-zasluzhil-priz-luchshemu-treneru-sentyabrya-v-rpl/
Валерий Карпин
Игорь Колыванов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Александр Сторожук
Михаил Галактионов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Цорн: «Наверное, на днях примем нового ассистента Циннбауэра. Он русский»

Зарема Салихова: «Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на международных соревнованиях»