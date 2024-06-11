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Сегодня, 02:17

Колыванов: «В карьерах Кокорина и Смолова есть недосказанность»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, как сложились карьеры воспитанников бело-голубых Александра Кокорина и Федора Смолова.

«В карьерах Кокорина и Смолова есть недосказанность. Оба могли лучше реализовать свой потенциал. Я тренировал и Кокорина, и Смолова в молодежной сборной, поэтому прекрасно знаю, какого таланта это игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Смолов в сезоне-2023/24 забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо». У Кокорина 9 мячей и 2 голевых паса в 32 играх за кипрский «Арис».

Источник: РБ Спорт
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