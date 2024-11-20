Колыванов считает, что Кудравец просто вылетел и снес игрока «Амкала»

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал о вратаре бело-голубых Андрее Кудравце, который сломал ногу нападающему «Амкала» Степану Костюкову.

«Так выходить вратарю нельзя. Он просто вылетел и снес игрока. Не должны вратари так играть. Вообще к мячу никак не успевал. Не могу сказать, скажется ли на психологии этот момент, или нет, но точно у вратаря останутся неприятные ощущения», — заявил Колыванов Legalbet.by.

В товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (2:3) Костюков получил травму у ворот московского клуба. «Динамо» возьмет на себя лечение игрока и окажет необходимую помощь.