Колыванов: «Не скажу, что «Локомотив» посыпался»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Между «Краснодаром» и «Локомотивом» будет битва. Обе команды проиграли свои предыдущие матчи. Фаворит матча — «Краснодар».

С «Локомотивом» происходит то же самое, что и с «Краснодаром». Подустали ребята. Видно, что не хватает скорости. Но я не скажу, что «Локомотив» посыпался. Они пытаются, стараются, но стало больше ошибок в обороне. Физически уже не все так мощно готовы, поэтому не успевают возвращаться назад, перекрывать зоны, которые раньше успевали закрывать», — заявил Колыванов Legalbet.ru

После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место с 38-ю очками. Железнодорожники располагаются на четвертой строчке с 34-я баллами.

Матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8 декабря. Начало игры — в 19:30 МСК.