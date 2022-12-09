Колыванов: «У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что минимум 30 футболистов из чемпионата России могут успешно выступать в Европе.

«Кто из российских футболистов РПЛ готов к игре в топ-5 чемпионатов Европы? Вы знаете, какая ситуация у нас сейчас в стране. Кто и куда поедет? Куда их возьмут? Если по уровню игры, то могут уехать: Захарян, Тюкавин, да кто угодно. У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу. У нас умеют играть в футбол. Игрок может уехать в 23 года, год там поработать и стать лучшим. Главное, чтобы дурака не валяли. У нас есть нормальные пацаны. Тот же Кокорин уехал в 30 лет, понятно, что после травм и после всего ему было тяжело. Миранчук попал в команду, которая играла в Лиге чемпионов и чуть до полуфинала не дошла. Нужно поддерживать наших пацанов», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В текущем сезоне Александр Кокорин сыграл за кипрский «Арис» 10 матчей, забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Алексей Миранчук принял участие в девяти встречах за «Торино», отличился двумя забитыми мячами и двумя результативными пасами.