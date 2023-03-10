Колыванов считает, что нужно развивать отечественных тренеров

Бывавший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, на каких трнеров стоит делать упор российским клубам — российских или иностранных.

«Не связаны ли проблемы «Динамо» и «Краснодара» с тем, что у них тренеры иностранцы? Ну как-то же раньше работали в наших клубах зарубежные специалисты, к примеру Шварц у бело-голубых. Но я считаю, что у нас тоже хорошие тренеры, не хуже иностранных. Почему именно у этих команд сейчас проблемы, я не знаю. Может быть, что-то в клубе происходит или есть какие-то недопонимания. Но когда результата нет, всегда есть вопросы к главному тренеру. В нынешней ситуации зарубежные специалисты не нужны, лучше своих тренеров развивать», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

В данный момент в российской премьер-лиге работают четыре тренера из дальнего зарубежья: серб Славиша Йоканович («Динамо»), серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Оренбург») и испанец Гильермо Абаскаль («Спартак»).