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Сегодня, 15:39

Колыванов считает, что нужно развивать отечественных тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывавший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, на каких трнеров стоит делать упор российским клубам — российских или иностранных.

«Не связаны ли проблемы «Динамо» и «Краснодара» с тем, что у них тренеры иностранцы? Ну как-то же раньше работали в наших клубах зарубежные специалисты, к примеру Шварц у бело-голубых. Но я считаю, что у нас тоже хорошие тренеры, не хуже иностранных. Почему именно у этих команд сейчас проблемы, я не знаю. Может быть, что-то в клубе происходит или есть какие-то недопонимания. Но когда результата нет, всегда есть вопросы к главному тренеру. В нынешней ситуации зарубежные специалисты не нужны, лучше своих тренеров развивать», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

В данный момент в российской премьер-лиге работают четыре тренера из дальнего зарубежья: серб Славиша Йоканович («Динамо»), серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Оренбург») и испанец Гильермо Абаскаль («Спартак»).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-v-nyneshnei-situacii-zarubezhnye-specialisty-ne-nuzhny-luchshe-svoikh-trenerov-razvivat-234346/
Игорь Колыванов
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ФК Динамо (Москва)
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