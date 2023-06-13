Колыванов считает, что с «Динамо» Личка может проявить себя с самой лучшей стороны



Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Марцел Личка — хороший специалист. Он очень уверенно отработал свой контракт с «Оренбургом»: при нем команда играла в красивый футбол и добилась хороших результатов. Время покажет, сможет ли он вернуть «Динамо» на лидирующие позиции, но есть все шансы, что и с динамовцами Личка проявит себя с самой лучшей стороны», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.