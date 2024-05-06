Колыванов считает, что Тюкавин будет играть в «Динамо» до чемпионства команды

Сегодня, 12:35
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что думает о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
— Он только переподписал контракт с «Динамо», откуда я могу знать? Думаю, еще пару лет в «Динамо» поиграет, пока они чемпионами не станут.
— А если в этом сезоне станут?
— Ну, значит, уедет на следующий год, — цитирует Колыванова Metaratings.ru.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).