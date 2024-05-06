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Сегодня, 12:35

Колыванов считает, что Тюкавин будет играть в «Динамо» до чемпионства команды

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что думает о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Он только переподписал контракт с «Динамо», откуда я могу знать? Думаю, еще пару лет в «Динамо» поиграет, пока они чемпионами не станут.

— А если в этом сезоне станут?

— Ну, значит, уедет на следующий год, — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-tyukavin-eshyo-paru-let-v-dinamo-poigraet-poka-chempionami-ne-stanut-360259/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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