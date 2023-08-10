Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:27

Колыванов: «У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что у «Зенита» есть проблемы при игре в атаке.

«Потери значимые у «Зенита», безусловно. Но не будем забывать, что «Крылышки» — очень приличная команда. Молодая, с характером, бегут, прессингуют, в быстрый яркий футбол играют. Там всем непросто играть — «Ростов» «угорел», пять получил. У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки. Но, думаю, что у них все равно высококлассные футболисты, и потихонечку они выправят ситуацию», — приводит Газета.ru слова Колыванова.

«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) во 2-м туре группового турнира Кубка России, прервав двухматчевую безвыигрышную серию.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/09/21041906.shtml
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Динамо» пошутило о запуске продажи Валидола в клубном фан-шопе после победы над «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Мозес о матче с «Динамо»: «Судья дал честные пенальти обеим командам»
Личка после победы над «Краснодаром»: «Главное — это вера»
Заболотный извинился перед партнерами по ЦСКА за промах в матче с «Факелом»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Руководителям клуба тяжело, когда все решается в конце»
Еще одно голевое пиршество в Кубке. «Динамо» с «Краснодаром» почти повторили сюжет матча «Спартак» — «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Динамо» о ситуации с контрактом Тюкавина: «Мы ждем ответа от представителей игрока»