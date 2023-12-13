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Сегодня, 13:58

Колыванов: «Можно ли заменить Вендела в «Зените» игроком РПЛ? Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».

«Безусловно, Вендел — это один из ключевых игроков для «Зенита», но в клубе наверняка постараются приобрести футболиста на его замену. Петербуржцы работают на трансферном рынке и обсудят ситуацию с главным тренером», — цитирует Колыванова RT.

Также он объяснил, почему сине-бело-голубым будет трудно найти замену Венделу в РПЛ.

«Адаптация для футболиста, который заменит Вендела, не вызовет никаких проблем, поскольку чемпионат возобновится только в марте — времени будет достаточно. Можно ли заменить бразильца кем-то из игроков РПЛ? Полагаю, что основные конкуренты не захотят рассматривать предложения от «Зенита». Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера из-за рубежа», — добавил специалист.

13 декабря издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход в зимнее трансферное окно. Агент футболиста Тьяго Рибейро в комментарии «СЭ» назвал фейком эту информацию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244860-kolyvanov-zenit-futbol-vendel
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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