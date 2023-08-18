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РПЛ

Сегодня, 12:36

Колыванов считает «Динамо» и ЦСКА равными по силе командами

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился мыслями в преддверии матча пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Я бы не сказал, что и армейцы испытывают какие-то проблемы. Да, в Кубке России они неожиданно уступили «Факелу», но в РПЛ имеют аналогичную серию. И даже осечка в противостоянии с воронежцами не свидетельствует о том, что красно-синие хуже соперника. Обе команды делают ставку на острый атакующий футбол, комбинируют на чужой половине и создают много моментов. И там, и там достаточно исполнителей, умеющих своевременно врываться в штрафную. Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждет интересная игра с градом голов», — цитирует Колыванова RT.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по местному времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190005-kolyvanov-dinamo-cska-futbol
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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