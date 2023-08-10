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Сегодня, 01:28

Колыванов: «Что «Спартак» много пропускает — не лучший показатель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о победе «Спартака» над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Веселый матч был вчера. Что «Спартак» забивает много, это хорошо. А вот что много пропускает — не лучший показатель. В чемпионате они под два гола вынимают... Вчера, конечно, приятный для зрителей матч был, а для тренера немножко «валидольные» моменты, когда ведешь со счетом 3:1, потом «горишь» — 3:4. За сколько они там пропустили три гола, за десять минут?!» — цитирует «Газета.Ru» Колыванова.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующем матче Кубка команда Гильермо Абаскаля примет «Динамо» (29 августа), а нижегородский клуб сыграет с «Краснодаром».

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти
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Игорь Колыванов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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