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Сегодня, 18:15

Колыванов: «Возвращение Тедеско в РПЛ? Мне по барабану. Сюда все хотят — поработать год, заработать и уехать»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

Об отставке немца стало известно 17 января. Под его руководством сборная Бельгии вышла на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, где уступила команде Франции.

«У сборной Бельгии не было результата, поэтому отставка Тедеско ожидаема. Бельгийцы неудачно сыграли последние матчи, хотя поколение у них по-прежнему хорошее. Тедеско — неплохой специалист, но ему, думаю, легче тренировать на клубном уровне, чем сборную.

Стоит ли ждать его возвращения в Россию? Мне вообще по барабану. Возможно, и вернется, если позовут. В Россию все хотят приехать — поработать год, заработать и уехать», — сказал Колыванов «ВсеПроСпорт».

С 2019 по 2022 год Тедеско тренировал московский «Спартак».

Источник: ВсеПроСпорт
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Игорь Колыванов
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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